TORCY : Repas spécial Noël au restaurant scolaire

Les 130 enfants répartis dans les 5 salles décorées ont pu apprécier ce repas un peu particulier proposé par les services de la ville de Torcy.

Pour servir tout ce petit monde, il a fallu mobiliser plus que de coutume avec 15 adultes au service. Animateurs du Centre de Loisirs, ATSEM ou encore personnel municipal, tous se sont retroussé les manches pour ce grand moment festif. Au menu du jour, rillettes de thon, saumon ou aiguillettes de poulet sauce morilles, pommes de terre, fromage… Et dessert acheminé par le Père Noël qui a fait une entrée remarquée dans chaque salle avec bûche et papillotes ! Le maire Roland Fuchet et Rafael Freniche, adjoint délégué aux affaires scolaires, ont partagé avec joie cet instant auprès des enfants.