TORCY : La nouvelle salle de jeux du Crystana est ouverte

Entre bowling, laser game et la nouvelle salle de jeux, il y en a pour tous les goûts, et les ados sont ravis.



Le Crystana évolue... En lieu et place de la salle de karaoké, l'établissement vient d'ouvrir récemment une grande salle de jeux. Un nouvel espace appelé à ravir petits et grands. Il est composé de 4 billards, 2 bay-foot, 2 machines à shoot, 1 jeu de marteau, 1 boxing, 2 machines à pinces et 1 zombie outbreak. Que du bonheur pour celles et ceux qui veulent jouer en famille et entre amis.Cette nouvelle salle de jeux vient compléter une offre particulièrement tournée sur les loisirs, avec le bowling, activité ancestrale du Crystana. Avec aussi le laser game. Bref tout pour passer de bons moments dans le lire et la bonne humeur...