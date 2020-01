TORCY : 99 donneurs dont 12 joueuses et joueurs du CTMHB à la première collecte de l’année 2020

Elle s’est déroulée ce vendredi après-midi au C2.

Organisée par l’Amicale pour le Don de Sang Bénévole du Creusot et Environs et l’EFS Chalon-sur-Saône, elle a reçu 12 joueuses et joueurs du club de handball local. En effet sous l’impulsion de Carole Guigue, secrétaire au club et infirmière, la trêve sportive se prête tout à fait à ce geste de générosité. En conviant les joueurs et leur famille à cette collecte, 12 ont répondu présents et ainsi fait honneur à leur club. Le président du CTMHB, Pascal Guidet, est venu personnellement soutenir ses troupes.

Cette initiative pourrait être reprise sur une prochaine trêve sportive avec le club de handball, mais aussi avec d’autres associations sportives de la région. En tous cas, l’EFS et l’ADSB remercient chaleureusement tous les donneurs, dont 7 nouveaux, qui ont tendu le bras en ce tout début d’année et leur souhaitent une bonne année 2020.







J.S.