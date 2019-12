HANDBALL : Le père Noël s’est arrêté au club de handball de Creusot Torcy Montchanin

400 euros ont été donnés au Téléthon.



Photos Françoise Tabardin

C’était mercredi soir, au gymnase de Torcy, que le Père Noël a fait une halte au club du CTM HB. En l’attendant, ce sont environ 25 petits handballeurs (baby, 7 et 9 ans) qui ont commencé par des jeux de motricité pour les petits du baby hand et des petits matchs pour les autres. Ils pouvaient, s’ils le souhaitaient se faire maquiller par Sabrina de l’Art du Style Make up Artist. Puis le Père Noël est arrivé et leur a apporté à tous un ballon et des friandises.Cette petite fête s’est terminée par un gouter où les parents avaient été mis à contribution pour préparer des plats salés et sucrés. Les enfants se sont bien amusés avec la participation de leurs parents. Un moment de convivialité apprécié de tous.Le club de Creusot Torcy Montchanin Handball s’était mobilisé pour le Téléthon et en début de séances, il a remis un chèque de 400 euros à Roger Berthier trésorier de l’OMS, au bénéfice de l’AFM.Merci aux enfants, à leurs parents, à Sabrina de l’Art du Style et à tous les bénévoles qui ont permis que cette petite fête soit réussi.Le CTM HB vous souhaite de Bonnes Fêtes de fin d’année !A bientôt, on se retrouvera le 11 janvier 2020 au bord du terrain de handball pour les matchs de reprises.