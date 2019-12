ST-SERNIN-DU-BOIS : Un tableau inédit de Raymond Rochette au Restaurant du Château

Une petite réception a eu lieu au Restaurant du Château avec les enfants de Raymond Rochette.



JCP

Le peintre Raymond Rochette avait réalisé dans les années 60, plusieurs tableaux originaux dont "Le soudeur" qui orne judicieusement aujourd'hui l'une des salles du Restaurant du Château.À cette époque, le peintre du Creusot était en quelque sorte un précurseur puisqu'il avait eu l'audace d'ajouter des morceaux d'acier sur ses toiles, essayant de faire ressortir le travail des hommes et le métal d'une autre façon.Raymond Rochette qui était très attaché à Saint-Sernin, avait même ajouté une touche avant-gardiste sur ses oeuvres avec des tentatives d'éclairage inséré, mettant en valeur un visage, un objet, histoire de ne pas rester dans le conformisme par rapport à ce qui se faisait dans le domaine à l'époque.C'est de cela qu'il était question ce jeudi en fin de matinée au Restaurant de Saint-Sernin. Les deux enfants du peintre, Florence Amiel et Luc Rochette ont fait le déplacement pour découvrir l'oeuvre de leur père, un tableau que beaucoup ont aperçu lors des journées du patrimoine dans la maison familiale à la Marolle et qui, depuis quelques jours a trouvé un nouveau refuge sur un des vieux murs du prieuré.À cette occasion Jean-Marc Hippolyte s'est dit très heureux de voir que "Le soudeur" s'intégrait parfaitement dans ce lieu chargé d'histoire. Assumant le projet d'extension avec cette architecture contemporaine : « Je pense que Raymond aurait aimé participé à l'aventure du Prieuré, car on le sait, il recherchait tout, il a tout essayé et n'aimait pas rester dans le conformisme, oui, je pense que ce tableau a trouvé sa place ici avec cet éclairage...».Pour Luc Rochette même constat. Sur l'évolution du château : « Il y a une symbiose ici, il y a le métal, les hommes, la pierre ... Cette atmosphère me plaît bien, l'interprétation du métal peut surprendre, elle nous permet d'évoluer, votre démarche nous touche beaucoup...». Première adjointe au maire, Pascale Fallourd a fait également le parallèle ente le tableau et l'extension du Restaurant : « C'est important d'aller de l'avant, il y a ici de la recherche, l’extension du prieuré est résolument contemporaine puisque composée de panneaux d’acier patiné qui prendra au fil du temps les couleurs chaudes et nuancées de la rouille...».C'est Laurent Bouthenet le chef du Restaurant qui a eu le dernier mot, rappelant qu'il était également dans la recherche, mais en tendances culinaires : « Il faut toujours surprendre et sortir des sentiers battus » a dit celui qui privilégie également la transmission du savoir faire, accueille régulièrement plusieurs apprentis et finalement, s'inscrit dans la conjonction d'événements que Raymond Rochette aurait vraiment apprécié.