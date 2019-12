ST-SERNIN-DU-BOIS : Le Sénateur Jérôme Durain sur le terrain pour s'imprégner du projet santé !

Les élus se sont rendus sur place, allée du Cèdre pour présenter et détailler le projet santé en cours de développement sur la commune.



Un financement fléché !

L'ARS a envoyé un signal favorable

Une sage-femme en septembre 2020

Il faut le savoir

Jérôme Durain était à Saint-Sernin ce lundi après-midi. Le Sénateur de Saône-et-loire était invité par les élus qui lui ont présenté en détail le projet santé actuellement en développement sur la commune. Un projet intégrant l'aménagement du logement situé allée du Cèdre, qui aura vocation à devenir un cabinet médical et à s’intégrer dans le pôle santé communal. Pour mémoire, ce logement idéalement placé entre le cabinet des médecins et la pharmacie, permettra après travaux, de regrouper les infirmières et deux professionnels de santé, tout en renforçant l'attractivité du village et la qualité de vie des habitants. « Ce projet est en osmose avec Le Creusot et Montchanin, afin de mailler au mieux le territoire...» a expliqué Jean-Marc Hippolyte. Ce dernier reconnaissant que ce projet était atypique dans le sens où les élus partent des praticiens existants et essaient d'améliorer leurs conditions d'accueil et de fonctionnement, tout en allant vers un exercice coordonné, facilitant les échanges entre les praticiens que la proximité va sérieusement aider. Pour le maire de Saint-Sernin, il est clair que la commune a un rôle de facilitateur dans ce projet, mais assure t-il : « On a fait le lien avec l'Agence Régionale de Santé, mais chacun doit rester dans son rôle, la façon dont les professionnels s'organisent et vont travailler, ce n'est pas le rôle de la commune de s'en mêler...».Le dispositif s'inscrit dans le contrat métropolitain avec une contractualisation communauté Urbaine-Région : « Le financement est fléché, nous avons à fournir les éléments et à rentrer dans le cadre fixé par le projet...» a assuré le maire, précisant qu'à ce jour, tout était cadré. À l'instar du programme Leader (fonds européen) où là, dans le cadre de la pré-programmation Leader, le projet a été validé. « Nous sommes conformes au contrat local de santé signé par la CUCM, les choses suivent leur cours, le dossier est déjà balisé...» poursuit Jean-Marc Hippolyte, rappelant que la municipalité avait obtenu les autorisations pour engager les travaux qui devraient démarrer rapidement, sachant que l'architecte concerné va finaliser son dossier pour entrer dans la phase des consultations des entreprises. Une démarche habituelle précédant le début des aménagements qui pourraient démarrer avant l'été prochain.Pour sa part, Jérôme Durain a abordé la problématique de la santé de manière globale et a rappelé qu'il n'y avait pas qu'un modèle de santé. « Sur la santé nous sommes toujours dans la recherche, il y a des modèles départementaux, il y en a d'autres, la Région est très investie sur le sujet...». À l'image de l'Agence Régionale de Santé (ARS), le Sénateur de Saône-et-Loire a bien sûr retenu l'originalité du projet, s'agissant d'une démarche inversée par rapport à ce qui se pratique habituellement pour ce type de dossier. « On part un peu à l'envers, on ne fait pas un bâtiment et on cherche ensuite les professionnels, nous on a les professionnels et on essaie de leur donner les meilleures conditions d'exercice...» a répété le maire de Saint-Sernin.Pour le Sénateur, il s'agit dans le cadre de ses missions, d'avoir une vision de tout ce qui se pratique, de prendre en compte toutes les initiatives prises en matière de santé par les différentes collectivités et lundi, de constater celle prise à Saint-Sernin. « Je salue la démarche de l'ARS qui a donné un avis favorable, c'est un vrai signal, cela préfigure de choses intéressantes ! ». Puisque concernant une des problématiques importantes du moment. Jean-Marc Hippolyte a signalé également qu'un travail important avait été mené depuis plus d'un an, en amont avec l'ARS, et que plusieurs rencontres ont eu lieu avec des échanges très intéressants. « Je suis particulièrement satisfait, d'une séance de travail tenue en février 2019, de cette rencontre provoquée, on voit qu'il est née ici une certaine dynamique entre les professionnels». Auparavant, le maire de Saint-Sernin a signalé que la visite du Sénateur et celle de Laëtitia Martinez pour la région, avaient pour but de présenter le projet santé concrètement et d'appréhender les échanges constructifs avec et entre les professionnels de santé de Saint-Sernin comme les ostéopathes, le pharmacien... Cette visite permettant également de mieux cerner les objectifs et la suite à donner sur ce dossier, et de voir finalement à quoi correspondent les chiffres et les explications données. D'où la visite programmée du local concerné et la rencontre opportune avec le pharmacien et les ostéopathes du village. «C'est voir comment ce projet qui au départ est très théorique, se met en musique, la meilleure façon de le voir, c'est d'aller sur le terrain. Il s'agit d'un intérêt réciproque, pour la commune qui a un rôle de facilitateur, mais aussi pour le Sénateur d'avoir une vision de ce qui se fait ici, sur son territoire...».Restituant le projet, Pascale Fallourd première adjointe au maire, a mis en évidence pour sa part l'attention particulière portée par la commune sur l'accès aux soins. « Il nous semblait important pour fluidifier le parcours de soins, de permettre aux professionnels de se regrouper autour du Pôle Santé. Pour eux, il s'agit ainsi d'aller vers un exercice médical coordonné...», l'élue rappelant au passage la présence à Saint-Sernin de deux médecins, deux infirmières, deux ostéopathes, un pharmacien, une orthophoniste... et bientôt d'une sage-femme qui s'installera en septembre 2020 dans le nouveau cabinet médical, avec les deux infirmières. « On a toujours eu des demandes d'installations, on a facilité une certaine dynamique...».Kévin Dumay et Léa Roussel les deux ostéopathes de Saint-Sernin participaient à la présentation et ont témoigné de leur intérêt pour cette dynamique. Pour Kévin Dumay, il est clair que ce rapprochement des professionnels de santé est très une bonne chose. Mais au delà de l'aspect purement matériel, Kévin a expliqué que le plus important pour lui est d'entretenir de bonnes relations avec les autres professionnels. « C'est aussi une histoire d'affinités ! Depuis le début du projet on s'est revu plusieurs fois, on a échangé des mails et brisé la glace de la communication...» a livré Kévin Roussel, qui à ce jour semble particulièrement satisfait de ces échanges et rencontres.Le montant total de l'acquisition du logement et des travaux à réaliser s'élève à 164 200€. La commune compte sur une subvention de 42 000€ dans le cadre du Contrat Métropolitain et le pourcentage d'aide pour le dispositif Leader est de 54,42%, soit un montant de 89 360€. Le montant des aides attendues est de 131 360€ (80%).