Les fins gourmets avaient choisi le Restaurant de Saint-Sernin pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.



Le Restaurant du Château a fait le plein mardi soir à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre. Celles et ceux qui avaient choisi de passer la soirée au calme, dans un cadre magnifique et devant un très bon repas n’ont pas été déçus.Le chef Laurent Bouthenet et son équipe se sont démenés toute la soirée derrière les fourneaux pour proposer un menu digne de plus grands palais. Notre reportage photos.