SAINT-SERNIN-DU-BOIS : On marche avec les Amis dimanche 5 janvier

Depuis 1992, les Amis de Saint-Sernin-du-Bois organisent des randonnées pédestres gratuites et accompagnées.Elles ont lieu habituellement le dimanche après-midi. La prochaine est prévue le dimanche 5 janvier 2020, avec un départ groupé à 14 heures précises, depuis le parking de la Tour. Il est recommandé de porter de bonnes chaussures.Le circuit de 10 km empruntera les nombreux sentiers maillant le territoire de la commune et des alentours.Le circuit passera par des chemins en bon état et, par monts et vallées, permettra la découverte d’étonnantes cascades comme celles de la Pissoire ou du Bas de Chêne, des vestiges gallo-romains, la voie romaine, le Prieuré, le donjon du XIV siècle ou le magnifique barrage en granit construit par les maîtres de forges du Creusot il y a 100 ans.Cette marche se terminera dans la convivialité avec un réconfort offert à tous les participants (amener votre gobelet).Les marcheurs pourront également se procurer le calendrier des randonnées prévues pour l’année 2020.Les Amis de St-Sernin-du-Bois ont d’autres activités tels que valoriser le patrimoine local, l’entretien, le balisage de sentiers, des opérations d’entretien et de rénovation du petit patrimoine, la gestion de l’antenne touristique ainsi que l’archivage de plus de mille tableaux du peintre Raymond Rochette.Pour plus de renseignements, allo au 03 85 56 01 04 (en laissant votre message sur le répondeur).Courriel : contact@saintsernindubois.netwww : saintsernindubois.net