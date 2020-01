SAINT-SERNIN-DU-BOIS : On a réveillonné entre amis rue des Revirons

Il y avait une joyeuse ambiance rue des Revirons mardi soir.



C’est entourés de la famille et de plusieurs amis, que Bénédicte et Michaël Biechy ont choisi cette année de réveillonner. Au total, ils étaient 26 dont 14 adultes rue des Revirons, bien décidés à passer la nuit de la Saint-Sylvestre de la meilleure manière qui soit, c’est-à-dire dans une excellente ambiance et autour d’un bon repas.Pour cette longue soirée, chacun a mis la main à la pâte et Patrick et Rosalie qui se sont chargés des courses du menu ont été applaudis et félicités par les convives. Nous avons salué mardi soir Carine Beley la directrice de école élémentaire, Nathalie Tissier l’ancienne directrice, Sophie et Pierre-Emmanuel Tournois respectivement orthophoniste à Saint-Sernin et vice-président des Bandalous de Saint-Firmin. Les images de Creusot Infos.