SAINT-SERNIN-DU-BOIS : On a fêté Noël à l’école

Ou plus exactement à la salle Polyvalente où un spectacle précédait la venue du Père Noël.

Les 80 enfants de l’école élémentaire Jacques Prévert, les enseignants, les parents et les grands-parents invités ont assisté au spectacle « Les radis radins » mis en scène par la compagnie dijonnaise « La tête de mule » et offert par le Comité des Fêtes de Saint-Sernin et la coopérative scolaire.Comme chante le rouge-gorge au début de l'histoire, un bonheur sans partage règne depuis la nuit des temps sur la rieuse contrée des herbes folles. Las ! Le meurtre particulièrement sauvage du vieux radis noir va semer le trouble puis la peur au sein du potager... Une enquête palpitante commence !Le spectacle terminé, le Père Noël est apparu, la hotte chargée de friandises offertes également par le comité des fêtes. L’après-midi s’est terminé dans la joie autour d’un goûter offert par Carrefour Market.