SAINT-SERNIN-DU-BOIS : Le site préféré des marcheurs du secteur !

JCP

Saint-Sernin-du-Bois est depuis longtemps très prisé des marcheurs de la région. Qu'il s'agisse de balades organisées ou de promenades familiales, ils viennent au printemps découvrir le réveil de la nature, pour profiter des ombrages de la forêt durant l'été, pour admirer les couleurs de l'automne et les paysages d'hiver. Et entre les deux réveillons, ils étaient encore nombreux ce dimanche après-midi à faire une petite balade autour de l'étang du village.Creusot infos a croisé des familles et des randonneurs aguerris comme Michelle, une Creusotine, membre de la section Nature et Montagne du Club Sportif d'Entreprises. Michelle est partie en reconnaissance d'un circuit de 10 km qui sera proposé le mercredi 22 janvier sur la commune, aux marcheurs du CSE. « Saint-Sernin est situé près du Creusot et surtout ici, c'est joli, il y a plein de sentiers pédestres...» a affirmé la Creusotine, qui a trouvé sans problème des chemins et sentiers appropriés à la balade qu'elle organisera le 22 janvier prochain.Autre rencontre, celle de Philippe et Évelyne Berthin de Saint-Sernin. Ce sont des habitués des promenades locales. Ils avaient décidé ce dimanche de prendre l'air et de s'oxygéner avec Eden (4 ans) autour de l'étang. Philippe l'a confié : « On ne peut pas rester enfermé dans la maison, il faut bouger...». D'où le tour de l'étang effectué en mode cool ce dimanche malgré le froid et le brouillard épais qui masquait un peu le village.Quant à Marie-Pierre et Maurice Saunier, leur choix de balade s'est porté ce dimanche une nouvelle fois sur Saint-Sernin. Pour ces deux Brogeliens, Saint-Sernin est le plus joli site du secteur : « C'est une commune magnifique, proche de notre lieu de résidence. Il y a ici des promenades agréables et variées. De plus on y croise toujours des gens très sympathiques. Et puis, les abords de l'étang sont très bien aménagés et sécurisés...» a expliqué Maurice Saunier, insatiable sur le patrimoine local, sur le peintre Raymond Rochette, et même sur la vie associative de Saint-Sernin qu'il connaît bien.