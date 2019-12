SAINT-FIRMIN : Le Père Noël est passé par l'école

NDLR : Un petit problème indépendant de notre volonté nous a contraint à décaler la mise en ligne de cette visite du Père Noël.



Les Amis de Saint-Firmin ont eu la bonne idée de prendre rendez-vous avec le Père Noël. Celui-ci a répondu favorablement et en présence du Président Jean-Claude Perraudin et d'autres membres de l'association, il est passé par l'école la veille des vacances scolaires. Le moins que l'on puisse dire c'est que les enseignantes et les enfants lui ont réservé un accueil chaleureux !. Le Père Noël avait évidemment les bras chargés de cadeaux et de bonnes surprises.