SAINT-FIRMIN : Grosse ambiance salle Blondeau pour le réveillon de la Saint-Sylvestre

La bonne humeur a régné toute la nuit salle André Blondeau. Le reportage photos de Creusot infos.



C'est l'un des gros succès de la fin d'année qui réjoui l'équipe entourant la présidente Annick Niati, 180 personnes et joyeux fêtards se sont retrouvés ce mardi soir salle municipale André Blondeau pour participer au réveillon de la Saint-Sylvestre. Entre foie gras, magret fumé, cassolette de Saint-Jacques et filet de chapon, on a beaucoup dansé grâce à DJ Ambiance qui a su rassembler les générations sur le parquet de la salle des fêtes.Rappelons que l'association des "P'tits Malins 71" a pour but d'apporter un soutien financier et moral aux parents dont les enfants souffrent de maladies graves. C'était le but de ce réveillon, le second organisé par l'association. Le reportage photos de Creusot infos.