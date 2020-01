MONTCENIS : 150 convives au Repas des Anciens

Il avait lieu ce dimanche à la salle des Ursulines.

J.S.

Le traditionnel repas offert aux Anciens de la commune est organisé par le CCAS, avec la participation du Comité des Fêtes et du Club de l’Amitié.Avec 150 présences aujourd’hui sur 350 invitations, cette troisième édition est une belle réussite, annoncera le maire Thierry Buisson dans son allocution. Non sans avoir auparavant accueilli chaque participant et adressé ses vœux à l’assemblée pour cette nouvelle année.Non sans avoir également une pensée pour ceux qui n’ont pu être présents aujourd’hui. Ils ne sont cependant pas oubliés puisqu’ils ont reçu des bons d’achat à utiliser chez les commerçants locaux.Après l’apéritif, Thierry Buisson a invité chacun à profiter dans la joie de ce grand moment de convivialité autour du menu préparé par la Maison Lièvre et la pâtisserie Julien Duriaux. Quant à l’animation, c’était l’affaire du tandem Stani à l’accordéon, Paulo à la guitare et de Pascale, une inconnue qui a fait une entrée très remarquée dans la salle !N’oublions pas les doyens présents cette année, les époux Guingamp totalisant 186 ans à eux deux. Henriette a reçu une belle composition florale et Jean, une bonne bouteille pour fêter la nouvelle année.