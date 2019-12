MUNICIPALES À MARMAGNE : Ivan Kharaba va briguer un premier mandat

JCP

Pour les élections municipales de mars 2020, Ivan Kharaba va briguer un premier mandat. Il l'a annoncé ce mercredi midi au petit Carbillet en présence d'une partie de son équipe de campagne : « Je me présente comme tête de liste pour les prochaines élections ! ». Ivan Kharaba est âgé de 56 ans, il est docteur en histoire, spécialiste de l'histoire et du patrimoine industriel. Il dirige d'ailleurs l'académie François Bourdon au Creusot depuis 21 ans et réside bien sûr à Marmagne, depuis plus de dix ans. Il a deux enfants, un fils et une fille. Ayant à coeur de servir les autres, il s'est engagé à titre bénévole, dans la vie associative et dans le militantisme depuis de très nombreuses années. Il a été par exemple 7 ans, secrétaire de la section du Parti Socialiste au Creusot : « J'ai gagné toutes les élections que j'ai conduites pour autrui...! » dit-il en souriant. Aujourd'hui Ivan Kharaba a quitté le PS et assure que sa liste « Marmagne, bien vivre dans la proximité » ne sera pas politisée. « Dans un premier temps, je veux rencontrer les habitants des hameaux, des quartiers, je veux écouter ce qu'ils disent et ce qu'ils ont envie de voir évoluer, ensuite nous construirons un programme avec une liste de gens qui souhaitent s'investir pour la commune...». À la question de savoir pourquoi il se positionne aujourd'hui comme candidat sur Marmagne, Ivan Kharaba soutient qu'il veut apporter du renouveau sur la commune : « Les gens sont venus me chercher, avant j'aurais décliné, mais là, il y a une volonté plus forte...». Expliquant plus tard qu'après les rencontres avec les Marmignaudes et les Marmignauds, il y aura une phase de restitution des avis, des idées, des besoins, suivie d'une présentation à l'ensemble de la population début février. Ensuite le candidat Kharaba retournera à la rencontre des habitants pour cette fois "convaincre", tout en souhaitant une campagne apaisée et bienveillante. Aujourd'hui Ivan Kharaba se présente comme étant du centre gauche et social démocrate. Côté projets, il en a plein la tête mais souhaite garder le silence pour l'instant et écouter les gens. Il dévoilera simplement ce mercredi son souhait de dynamiser, d'accompagner et de relancer le commerce local. Sur ce sujet, il prévoit d'ailleurs une première réunion pendant les fêtes de fin d'année, avec tous les acteurs économiques et associatifs du village.