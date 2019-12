UNSS ATHLETISME : 36 Creusotins au championnat d’académie à Dijon

La ville du Creusot était très bien représentée mercredi à Dijon avec un record de 36 élèves issus du collège Centre et de Léon Blum pour les championnats d’académie par équipes. 50 performances ont été mesurées pour les 2 établissements.Le collège Centre a présenté 5 équipes mixtes de 5 athlètes, avec au programme 2 épreuves par équipe. La compétition était très attendue par les athlètes qui n'avaient pu se mesurer aux autres collèges lors des départementaux qui ont été annulés cette année. Le lycée Léon Blum s'est déplacé avec 2 équipes et ramène une médaille de bronze sur 50m.Le collège Centre qui est venu renforcé de l'expérience de ses nouvelles recrues et de nombreux benjamins termine avec deux 5e place,une 6e place, une 7e place et une 10e place.Etant dans une année de transition ces résultats sont prometteurs et ne peuvent que motiver les jeunes athlètes de la section sportive UNSS du collège Centre et plusieurs représentants de l'EALC pour le printemps et l'hiver prochain.De nombreux records personnels ont été battus et 4 jeunes officiels en formation ont testé leurs connaissances sur ce niveau académique très exigeant. En challenge sauts, l'équipe minime mixte termine 5e : Tara Lorich 1m31 en hauteur, Amalia Mornat 1m31 en hauteur, Ludovic Hésivert 4m53 en longueur, Maëlan Lesage 4m86 en longueur.En challenge poids, l'équipe minime mixte termine 5e : Myriam Madani 5m12, Laura Parakian 4m48, Aaron Contant 7m20, Zayed Madani 6m93. En challenge vitesse sur 50m, l'équipe benjamine mixte termine 6e : Tyana Cannarozzo 7''67, bat 2 fois son record dans la journée et réalise la meilleure performance de la journée. Maëlle Kané Zanga 8''31, Simon Lippens 7''94, Aymeric Lacour 8''72. En challenge vitesse sur 50m, l’équipe minime mixte termine 10e : Tara Lorich 7’’9, Amalia Mornat 7''64, William Moscato 7''62, Maëlan Lesage 7''21En challenge sauts, l'équipe benjamine mixte ( 1ère et 2 ème année) termine 5e : Axelle Meunier 1m23 en hauteur, Lylas Roux 1m07 en hauteur, Neil Lemaire 1m28 en hauteur, Virgile Pellerin 2m82 en longueurL'équipe Lycée ( avec de nombreux anciens élèves du collège Centre et des athlètes de l'EALC ) monte sur le podium et obtient une jolie 3e place sur le challenge vitesse et 4e en saut ! Le Creusot ramène donc quelques médailles : Manon Robe 8''02, Rose Lamalle 7''84, Ryan Dolgopoloff 6''30, Anthony Dos Santos 7''06, David Obarogie 6''42, Célien Pengue 7''09La saison en salle se termine, les équipes vont se préparer pour les compétitions estivales avec des épreuves supplémentaires comme le relais, le javelot, le 1000m. En ligne de mire, la 1ère compétition UNSS sur la nouvelle piste en tartan de l'EALC, le mercredi 27 mai 2020. Mais avant,les championnats départementaux individuels et par équipe devraient sans aucun doute rapporter de nombreux titres et podiums à partir du mois d'avril.