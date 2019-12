SAONE-ET-LOIRE : Pour l'Agriculture le conseil départemental est allé au maximum de ce qu'il pouvait

Il a acté le report d'une année des premières échéances des 1301 prêts à taux zéro accordés après la sécheresse de 2018. Christian Gillot a demandé plus. «C'est impossible» lui a répondu Frédéric Brochot.



(*) André Accary, après la publication d'un article dans Aujourd'hui en France où il défendait l'idée que ne soit pas imposé un menu végétarien, une fois par semaine, dans les cantines, a reçu de nombreuses réactions dont des menaces.



Après la sécheresse de 2018, le conseil départemental de Saône-et-Loire avait décidé d'accorder des prêts de 10.000 euros, à taux zéro, aux agriculteurs. Ils avaient été 1301 à souscrire à ce dispositif d'aide unique en France. Une véritable bouffée d'oxygène saluée par les organisations professionnelles et donc plébiscitée par les agriculteurs.Le problème c'est qu'à la sécheresse de 2018 a donc succédé la sécheresse de 2019. Avec une situations très délicate pour de nombreux professionnels de l'agriculture. Une fois le budget de l'agriculture 2020 présenté par Frédéric Brochot, vice-président de l'assemblée départemental, Christian Gillot a carrément demandé une annulation de la dette pour les agriculteurs en difficulté. «C'est impossible et interdit par la loi», lui ont répondu Frédéric Brochot et le Président André Accary. Le premier accusant le premier de donner de faux espoirs aux éleveurs en difficultés...La Saône-et-Loire est le 1er Département agricole de France, c’est Monsieur le Préfet de Saône-et-Loire qui a posé ici même ce constat lors de la présentation du rapport d’activité des services de l’Etat. En tant qu’éleveur et vice-président en charge de l’agriculture, je ne peux qu’accueillir favorablement cette reconnaissance de la part du représentant de l’Etat.Depuis 2015, nous avons une ambition réelle pour l’agriculture dans notre beau département et cette ambition se transcrit en efforts budgétaires dans le 5ème budget de la majorité. Cette année, ce sont près de 4 millions consacrée au soutien à une agriculture performante, selon le document budgétaire qui vous été remis. C’est inédit et nos politiques portent leurs fruits et je citerai quelques exemples.Notre nouveau laboratoire départemental, Agrivalys que j’ai l’honneur de présider fonctionne désormais à un rythme de croisière soutenu grâce à une équipe complète et complètement mobilisée au service de la filière agricole et viticole. 3 millions d’euros ont été investis dans cet outil moderne et pour tout dire exceptionnel.Le plan sécheresse avec une aide exceptionnelle pour 1300 éleveurs en difficulté et le report du remboursement de la 1ère annuité pour prendre en compte une deuxième période de sécheresse. Cela peut paraître insuffisant à certains qui préfèrent promettre de manière mensongère et peu scrupuleuse des annulations d’annuités mais c’est énorme pour des éleveurs dont certains sont déjà « sous l’eau » si vous me permettez cette expression. Ce report est aussi une marque de confiance de la part du Département et de respect pour des éleveurs qui entendent rester dignes et qui refusent l’assistanat.Autre exemple concret de notre mobilisation auprès des agriculteurs qui connaissent des moments difficiles : nos actions en faveur de la santé, du bien-être et de l’accompagnement social des agriculteurs. Nous travaillons, notamment avec la MSA et notre Direction de l’insertion à soutenir les professionnels et à les conseiller, notamment quand ils doivent prendre la décision douloureuse de « passer à autre chose » et se reconvertir avec tout ce que cela implique de sacrifices et de lourds regrets.Autres exemples de notre ambition, le soutien apporté aux projets emblématiques de la ferme expérimentale de Jalogny, du Vitilab de Davayé et de la Maison du Charolais, des fleurons dont il faudra soutenir l’adaptation continue. Notre soutien sera là aussi sans faille et nous fournirons les efforts nécessaires dans un contexte parfois mouvant et changeant et en prenant compte des aspirations nouvelles des citoyens et des consommateurs, multiples et un.Je voudrais parler aussi des aides à la modernisation des exploitations avec la Région Bourgogne Franche-Comté et le PCAE. Sans parti pris idéologique, nous dépassons très largement l’effort attendu et nous assumons complètement cette politique au service d’une agriculture moderne, innovante et respectueuse de l’environnement. Des estimations sont en cours pour estimer les efforts à fournir dans les années à venir ; mais je peux d’ores et déjà vous assurer que nous ferons tout pour être au rendez-vous.Rendez-vous… un maître mot pour 2020 car l’agriculture de Saône-et-Loire a rendez-vous avec l’histoire. Nous allons mobiliser 50000 euros pour aider France Charolais à valoriser la viande bovine Charolaise à l’occasion du Salon international de l’agriculture. Cette année, en effet, c’est la race bovine Charolaise qui est mise à l’honneur et nous ne connaîtrons pas une telle exposition avant des décennies. Cet effort vient après un festival du bœuf charolais exceptionnel et avant un salon SYRA à Lyon à la rencontre des professionnels de la restauration du monde entier.Notre présence et notre dispositif exceptionnel au Salon de l’agriculture nous permettra aussi de valoriser d’autres produits d’excellence sur notre espace 71 les 22 et 23 février et de promouvoir à Paris la candidature UNESCO du bocage charolais que nous entendons bien présenter dès le 1er jour de salon aux délégations présentes, à commencer par celle du Président de la République et du Gouvernement.Nous continuons aussi de soutenir les autres filières et autres productions notamment d’excellence avec nos 7 AOP non viticoles et nos appellations viticoles mondialement connues. S’il fait bon vivre en Saône-et-Loire, souvenons-nous que rien n’est acquis et que nous devons veiller au quotidien à protéger et valoriser ces trésors ; notamment en soutenant les actions de proximité qui font aussi la richesse de notre offre unique.Notre jeunesse n’est pas en reste et nous avons à cœur, notamment dans nos collèges, de valoriser les produits de nos terroirs grâce notamment à la plateforme Agrilocal à laquelle nous adhérons depuis 2 ans et qui connaît un succès grandissant avec des ventes qui augmentent de manière exponentielle. A partir de 2020, l’équipe de la mission agriculture informera régulièrement les élus de cette assemblée grâce à une newsletter et vous pourrez, mes chers collègues, constater que ça marche !Nous soutenons aussi d’autres initiatives comme « j’veux du local » de la Chambre d’agriculture ou la mise en place d’un réseau d’alimentation durable (même si le terme durable est bien galvaudé…) et nous accompagnons les territoires grâce à une politique d’ingénierie efficace et appréciée.Vous l’aurez compris chers collègues, je suis particulièrement fier de la politique menée par le Département pour soutenir l’agriculture de Saône-et-Loire et reconnaissant envers la collectivité pour les efforts qu’elle fournit au quotidien pour cette ambition. Ambition qui a déjà porté ses fruits puisque nous sommes le 1er département agricole de France et que nous entendons bien conserver et mériter cette place dans le cœur des Français.Pourquoi ne pas envisager un effacement complet de la dette pour 100 à 300 agriculteurs qui sont dans de graves difficultés et qui ne peuvent plus payer. La cantine n’est parfois pas payée, ils ne peuvent plus rien payer, même leur électricité».«Christian pas toi… La loi NOTRE c’est pas nous qui l’avons posée, c’est vous. La loi est claire : pas d’aide directe. Tu sais très bien que c’est interdit. Ne donne pas de faux espoirs. Nous sommes le seul département à avoir mis en place une aide à 10.000 euros pour 1301 agriculteurs. Nous décalons le premier remboursement. Ils ne veulent pas de l’assistanat. Il faut redonner du revenu aux éleveurs. A la conférence des territoires, Frédéric Voillot l’a bien souligné»/Les agriculteurs veulent vivre de leurs revenus. C’est le même problème que la santé. C’est une question sociale. Repousser ne suffira pas. On vous demande de répondre.On n’est pas là pour assumer les responsabilités de l’Etat. La loi EGALIM devait redonner du revenu aux agriculteurs, il n’est pas là.«Concernant Agri Local, quand vous étiez en place, vous l’auriez fait j’aurai voté pour. Vous n’avez rien fait. Tout ne peut pas se mettre en place immédiatement.Le prêt d’honneur on m’a signifié que j’étais sur le fil.Où est la Région ? Quand nous avons débloqué 13 millions, la Région a débloqué 1 million. Il faut des audits, c’est la région qui le bloque ! Je continuerai à défendre la qualité dans les assiettes. Même si j’ai reçu des menaces (*)».