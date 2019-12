SAONE-ET-LOIRE : Le message de Noël de Monseigneur Benoît Rivière

SURPRISE DE NOËL

+ Benoît RIVIERE

Un nouveau visage est toujours surprenant, parce qu’il est unique! Il invite silencieusement à se laisser surprendre et émerveiller. Un enfant qui vient de naître est comme une parole douce et vierge adressée au monde entier : « veux-tu que je vive bien avec toi ? Et m’aideras-tu à grandir en confiance ? »Notre pays est entré dans ces jours de Noël sans voir pour autant dissipés les nuages inquiétants des conflits sociaux, des grèves à peine suspendues, des mots durs et implacables jetés en pleine arène. Qui comprendra la plainte profonde des humbles et des petits ?NOËL me presse joyeusement de changer mon regard sur le monde et sur chaque visage. Nul ne devrait se considérer comme une charge, ou un être de trop, aux yeux des autres ! Dans la lumière de l’enfant de Noël chacun peut se considérer et considérer les autres comme un don surprenant, et qui apporte une part heureuse à la vie de la société entière.Que les vœux de l’Eglise catholique aillent en premier lieu à vous qui êtes isolés dans une chambre d’hôpital ou de maison de retraite, à vous aussi qui êtes en prison et ne verrez pas cette année la table familiale avec les enfants autour ! Je souhaite à chaque habitant de Saône- et-Loire et à ceux et celles qui vivront Noël ici dans notre département, d’oser se laisser surprendre. Oui, soyez surpris d’être débordés intérieurement par une joie toute simple, survenant alors peut-être que vous n’osiez même plus y croire : celle d’éprouver d’être aimé, et en capacité de voir les autres avec un regard à nouveau empli de compassion et d’espérance !Bon Noël à toutes et à tous !