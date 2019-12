SAINT-SERNIN DU BOIS : Plus de 600 joueurs au Loto du Foot

Le loto le plus prisée de la région en décembre a encore connu un succès exceptionnel.



Heureusement que la salle polyvalente de Saint-Sernin du Bois est très grande... Car on se demande bien comment, autrement, l'Union Sportive de Saint-Sernin du Bois ferait pour son loto annuel. Il faut dire que tous les ans la dotation est exceptionnelle. C'était donc le cas en ce dimanche 22 décembre 2019 et les présidents Michel Jusot et Hervé Jury, ainsi que toute l'équipe des bénévoles ont eu le plaisir d'accueillir plus de 600 joueurs... Bref encore un très joli succès qui en appelle d'autres. Un succès important, car l'économie du club repose sur la capacité des Violets à être performants dans leurs multiples organisations. Et en la matière, le club de foot de Saint-Sernin du Bois peut servir d'exemples à bien des associations.