NECROLOGIE : Les Amis des Fleurs du Creusot perdent leur vice-président, Jean-Pierre Morlay

«Jean Pierre MORLAY Vice Président de l'Association des Amis des Fleurs du Creusot vient de nous quitter.Jean Pierre était très assidus aux manifestations de l'Association. Il était un fervent jardinier, et il était rarement absent de nos permanences au jardin. Il était également notre Géo trouve tout, il avait toujours une petite combine pour amaméliorer le travail au jardin.Il était également notre radio locale, car il parlait beaucoup sur tous les sujets, et lors de ses rares absences, il nous manquait quelque chose, le jardin était triste. Nous ne manquions pas de nous moquer gentiment de son petit bégaiement, mais il prenait cela à la rigolade etjamais nous ne l'avons vu se mettre en colère Jean Pierre, tu vas nous manquer.Nous souhaitons beaucoup de courage à Monique et à ses enfants pour affronter l'avenir sans Jean PierreSes obsèques seront célébrés vendredi 20 décembre à 10 h 30 en l'église de St Eugène au Creusot »