Ce mercredi à l’Aquatique Club Montchanin n’était pas un jour d’entraînement comme les autres avec en milieu de cours la visite du père Noël : un premier groupe de Saint-Boil et ensuite les enfants de Montchanin et alentours ont rencontré le gentil bonhomme de rouge vêtu.Distribution de papillotes et ensuite goûter pour les enfants tous très heureux avec des étincelles dans les yeux, en somme un après-midi très joyeux.