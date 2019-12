MUNICIPALES : Fin de la première phase de campagne pour Charles Landre

Charles Landre souhaite trouver des chemins de formations diplômantes et complètes qui permettront aux jeunes de réussir au Creusot.



Lors de la 8e et dernière réunion de la première phase de sa campagne, Charles Landre a présenté une nouvelle fois la philosophie de la démarche qu'il veut porter pour Le Creusot. Et cette fois, devant une soixantaine de personnes rassemblée à l'école maternelle du Tennis, il a tout de suite abordé le problème de l'abstention.Le candidat aux municipales de 2020 a rappelé qu'il appartenait à une génération marquée par l'importance des taux d'abstention sur certaines villes en Saône-et-Loire, comme à Montceau où un taux de plus de 50% a été constaté au second tour : « La démocratie est malade, il faut relever ce défi, redonner envie aux gens, il faut aller voir les habitants, expliquer et échanger avec eux...».Il l'a répété haut et fort ensuite, Charles Landre croit profondément aux atouts de la ville pour laquelle il a un attachement sentimental : « Je la regarde de manière simple cette ville avec tous ses atouts : la gare TGV, la proximité de l'A6, sa position géographique, une scène nationale, l'hôpital un pôle universitaire... Nous avons tout et nous avons perdu 40% de la population depuis 40 ans...» regretta Charles Landre.Le taux de chômage, celui des logements vacants ont été rappelés plus tard : « Il faut redynamiser notre ville, je veux Le Creusot en grand, il faut retrouver cette ambition, avant Le Creusot était un symbole d'avenir, retrouvons cette ambition passée...». Et de poursuivre en souhaitant une ville plus vivante, dynamique, qui attire à nouveau les jeunes et les industriels afin de retrouver de l'ambition économique.Pour le candidat, il faut être capable de promouvoir la ville, le territoire, il faut diversifier le tissu économique et industriel. Le volet formation de même a été abordé avec le souhait d'adapter des formations complètes aux besoins des entreprises : « Le rôle de la collectivité est d'adapter les formations à ce qu'attendent les industriels. Il faut trouver des chemins de formation diplômantes, efficaces et complètes qui permettront aux jeunes de réussir ici...».Autre axe important que Charles Landre souhaite soutenir et développer : la création d'entreprise. Selon lui, il n'existe rien sur le sujet: «Il n'y a aucun mécanisme à la création d'entreprise , il faut aider les jeunes qui souhaitent créer ! » dit-il avant de parler d'urbanisme, de réanimation de la ville, avec des investissements appropriés : « Nous avons pratiqué l'étalement urbain, nous devons repenser la ville et retrouver de l'ambition, il faut une ville plus animée, organiser un grand festival, se recentrer sur les espaces de vie».Sur la place Schneider, Charles Landre veut par exemple un retour à une vraie place pouvant accueillir de grands événements culturels. Une ambition qui passe par un réaménagement du stationnement. Même chose pour les zones commerciales. Pour lui, il est clair qu'il faut relever le défi de faire revivre certains espaces commerciaux, renforcer les zones existantes et reconvertir les friches commerciales.Sur la politique événementielle, Charles Landre veut mettre en place de vraies stratégies pour attirer une population nouvelle. Il veut aller au delà de la simple subvention et donner des moyens ambitieux pour renouer avec les festivals, pour repenser et dynamiser les espaces culturels, comme l'Écomusée par exemple.Concernant la sécurité et la protection : « La République n'est pas respectée, nous avons des habitants terrorisés par des gens cagoulés qui bloquent les entrées des immeubles. Ce n'est pas acceptable, il faut de la présence humaine, il faut une police municipale qui puisse traiter les problèmes relevant de leur fonction. Il faut protéger les habitants et faire respecter la loi... Au Creusot, on a mis la poussière sous le tapis et finalement ce sont les habitants qui ont peur et non les trafiquants...» a lancé Charles Landre, qui souhaite rappelons le, installer une Police municipale au Tennis.Sur la thématique de la santé, Charles Landre expliqua qu'au Creusot, 2500 patients n'ont plus de médecin : «Fixons nous des objectifs, il faut attirer de nouveaux médecins, il faut se donner les moyens de les attirer, c'est à nous de se déplacer, il faut aller les chercher. Et puis il faut en finir avec la guerre entre Montceau et le Creusot, il faut organiser une complémentarité hospitalière afin que tous les habitants soient soignés...».Le candidat de même, veux répondre au problème du cumul des fonctions. Il présentera son programme en janvier qui comprendra tout un chapitre sur la transparence.« On prendra des engagements clairs et détaillés : un mandat égal une fonction. Je donnerai un droit de proposition à l'opposition ! » assura t-il, avant de se lancer sur des points négatifs à ses yeux : la piste cyclable et les travaux de l'avenue de Verdun avec notamment le carrefour de la rue Foch. Également égratignés le carrefour des Vernizeaux, et celui de La Marolle : « Il faut revoir leurs aménagements ! ».Enfin sur la composition de sa liste, le candidat assure construire un projet avec des gens sans étiquette mais qui apportent de l'impulsion : « J'ai négocié avec aucun appareil politique, par contre je suis triste de voir ces volontés d'alliances qui sont contre nature...».