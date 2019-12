MONTCHANIN : Un beau conte de Noël pour les enfants

Et pour les plus grands…

Initialement prévu sur le parvis de l’Hôtel de Ville, il a bien fallu se replier au gymnase municipal, faute à une météo bien capricieuse. A la place du spectacle pyrotechnique proposé par la compagnie Artifi-ciel, les nombreux spectateurs ont pu apprécier la mise en animation du « Chagrin du Père Noël » avec des effets de scène intérieurs du plus bel effet et les illustrations très colorées de Matthieu Matonnat.Des boissons chaudes et des crêpes proposées par « La Marelle », association de parents d’élèves des écoles Charles Perrault et Serge Boutavant, une photo souvenir avec le Père Noël et un joli spectacle offert par la Municipalité, une bien belle façon d’entrer dans cette période de fêtes !