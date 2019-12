MONTCHANIN : Des absences bien regrettables au 1er tour qualificatif seniors de Futsal

Il s’est déroulé ce samedi matin au stade synthétique de la Ligue de Bourgogne.

Pas vraiment contents les organisateurs du District et il y a de quoi ! C’est un manque de respect total dont ont fait preuve les 3 clubs absents, qui, d’autre part, n’ont pas signalé leur absence. Un mauvais point donc à Buxy, Autun et Cluny !La journée prévue s’est transformée en demi-journée, 3 arbitres et 2 membres du District auraient suffi au lieu de 4 et de 3. Regrettable aussi pour le club de la JSMO qui a investi dans les repas et l’alimentation ! Mais à quatre jours de Noël, la date choisie était-elle également bien judicieuse ?Montchanin, Pouilloux, Paray et Vitry-en-Charollais ont donc disputé des rencontres de 15 minutes. Les trois premiers cités se sont qualifiés. Le prochain tour de qualification aura lieu toujours à Montchanin le 12 janvier. En espérant que tous les engagés soient présents ce jour-là !