MARMAGNE : Permis retiré et voiture immobilisée pour un jeune alcoolisé, la nuit du Réveillon

Plus de 120 dépistages d'alcoolémie ont été réalisés dans deux points de contrôle.



A.B.

Carrefour de la départementale 61 entre Le Breuil et Etang sur Arroux, avec la RD680 entre Le Creusot et Autun, la commune de Marmagne est un point stratégique. Les gendarmes de la brigade motorisée (BMO) du Creusot y ont passé toute la seconde partie de la nuit du Réveillon. Ils avaient établi deux points de contrôle. Le premier au carrefour de la RD61 et de la RD680. Mais aussi un deuxième à la sortie de la rue de la gare, avec son intersection avec la RD680... Pour ne pas laisser passer les petits filous...Au total plus de 120 dépistages d'alcoolémie ont été réalisés. L'un était positif pour un jeune de 27 ans, originaire de la Région de Montchanin, qui présentait un taux d'alcool de 1,02 gramme. Il a fait l'objet d'une rétention immédiate de son permis de conduire et son véhicule a été immobilisé. Il fera l'objet d'une convocation en justice.Les gendarmes de la BMO du Creusot, qui ont reçu la visite du Commandant Devaraine, ont pu remarquer que ce sont principalement des femmes qui étaient au volant. Et toutes étaient restées sobres au nom de la sécurité.