LE CREUSOT : Une rencontre amicale pour le club d'aéromodélisme

Les personnes intéressées sont invitées à s'inscrire pour l'année 2020



Le club d'Aéromodélisme du Creusot(AMC) a terminé l'année 2019 par une rencontre interclubs de vol d'intérieur à la Grande halle des sports. Cette journée conviviale s'inscrit dans la perspective d'un entrainement en vue des journées de rencontre régionale interclub qui auront lieu à la mi-février et seront ouvertes au public.27 pilotes ( de 12 à 84 ans) venus de 7 clubs de la région avaient fait le déplacement et ce fut une grande journée de vols non-stop. Avions de voltige, de début, et maquettes se sont succédés.Ce sports s'adresse à tout le monde. Les inscriptions pour 2020 sont ouvertes. Pour contacter l'AMC, rendez-vous sur le site de l'association :ou email: amclecreusot@free.fr