LE CREUSOT : Un vrai goûter de Noël à la Maison de la Petite Enfance

Un cadeau, une papillote, un sourire pour la photo et un bisou au Père Noël pour la cinquantaine d’enfants du multi accueil présents dans la grande salle d’animation en compagnie du personnel, des parents ou grands-parents et de Jocelyne Blondeau, conseillère municipale déléguée à la petite enfance !Après le cadeau et les émotions, vient le moment des échanges entre les parents et le personnel, mais aussi celui du réconfort autour du goûter préparé en partie par les enfants du multi accueil.