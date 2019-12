LE CREUSOT : Un conseil municipal sans tensions ni affrontements, tout juste des différences de vue sur la question des vélos...

Dans la communauté urbaine, Le Creusot est de loin la commune qui compte le plus de kilomètres de pistes cyclables... Loin devant Montceau.



Lieux des projets de stationnement vélo

Avec la méthode expliquée ci-dessus, plusieurs sites de propriété de la Ville ont été identifiés. Ces sites permettront de renforcer l’accessibilité des services municipaux au personnel de la Ville comme aux usagers :

- Sites avec abris vélos pour un montant total estimé à 36.500 € :?

deux stationnements au stade J.Garnier?

le garage de l’Hôtel de ville

à côté de La Poste pour desservir les Arcades et favoriser l’accessibilité à La Poste et L’Arc.

- Sites avec arceaux pour un montant total estimé à 1.000 € :?

2 arceaux à l’entrée inférieure de l’Hôtel de ville?

4 arceaux le long du mur de l’Alto côté salle jeunesse (site couvert).

Les abris vélos et structures d'attaches sont financés à hauteur de 60% par Alvéole. Les emplacements finançables doivent être couverts, séparés des espaces de stationnement motorisés, le système d’attache doit permettre d’attacher le cadre et la roue du vélo avec un antivol en U. Le programme Alvéole fournit une série d’indications techniques que les Services de la Ville prendront en compte.



Action coeur de ville

L'avant dernier conseil municipal de la mandature - celui du lundi 24 février sera consacré au débat d'orientation budgétaire - a été lundi soir d'un calme olympien. Pas d'affrontements entre le Maire David Marti et le leader de l'opposition Charles Landre. De toute évidence la campagne des municipales se déroule dans les réunions publiques que tiennent les deux candidats... Tout juste Charles Landre s'est dit étonné de ne pas avoir vu encore sortir un règlement d'utilisation pour la Halle des Sports et son nouveau revêtement, en déclarant : «Elle a utilisée dans des conditions qui ne sont pas de pratiques sportives. Il est essentiel de protéger notre sol. Il serait bon d’utiliser le revêtement de protection qui existe», après s'être interrogé sur la fin des travaux...Ce à quoi Laëtitia Martinez avait répondu : «Concernant les travaux, je rappelle que la Région est propriétaire et a donc engagé les travaux. En terme technique, une partie a pu être posée sans problème technique. Pour la seconde partie, un problème d’humidité a été trouvée. Les travaux seront terminés au 15 janvier», et Moumen Achou ajouté : «Le règlement en cours d’élaboration. On a du mal à trouver d’autres lieux au regard de leur taille».Parmi les dossier au programme du jour : Les actions coeur de ville, détaillées par David Marti (lire ci-dessous) avec un récapitulatif de ce qui a été engagé, ce qui est en cours, et ce qui est envisagé.Dans un autre registre, un échange a eu lieu sur l'installation d'abris à vélos. Après la présentation effectuée par Evelyne Couillerot, Charles Landre a commenté : «Je souscris à cette démarche et c’est intéressant. Une réflexion a-t-elle menée pour l’accueil des cyclistes dans les zones commerciales, rue Foch, la Croix Menée, Jaurès et Leclerc, il y a là un besoin d’accueil. Je regrette que l’on prenne presque la question à l’envers. Ce sont d’abord des pratiquants qui utiliseront ce type d’équipement. La question, c’est comment se déplacer à vélo. Les pistes aménagées ne l’ont pas été dans la cohérence. Il faut surtout que tout le monde puisse se déplacer en sécurité. Les aménagements ne correspondent pas. Il faut un plan de déplacement à vélo cohérent, avec des aménagements urbains qui rassurent les cyclistes•Evelyne Couillerot lui a répondu : «Nous avons d’abord priorisé les lieux. La Communauté va poursuivre et s’inscrire dans la démarche pour les commerces et l’économie. La ville et la CCM se répartissent les secteurs.Concernant les pistes cyclables, c’est une compétence de la communauté urbaine. Nous voulons permettre toutes les mobilités. Nous avons un peu plus de 11 kilomètres de pistes cyclables, ce qui fait du Creusot la 1ère commune de la communauté urbaine, devant Montceau avec 6 kilomètres !»Alain BOLLERYLe programme Action cœur de ville (ACV) prévoit trois phases pour l’élaboration de la stratégie locale :- Une phase de « préparation » qui s’est terminé avec l’approbation de la Convention le 24 septembre 2018 ; ?- Une phase d’« initialisation » qui doit être conduite dans un délai compris entre 1 mois et 18 mois maximum à compter de la signature de la convention-cadre. Il s’agit d’élaborer ou de réviser les éléments de diagnostic et de mobiliser les études et expertises nécessaires afin de construire une stratégie d’action ; ?- Une phase de « déploiement » qui débute avec la signature de l’Avenant à la convention-cadre et qui acte l’accord des signataires sur le diagnostic, le projet détaillé, le plan d’action élaboré en phase d’initialisation. ?Le projet d’Avenant présenté en annexe terminera la phase d’initialisation. Ce projetd’Avenant a été élaboré grâce à la collaboration des partenaires ACV (DDT, ANAH, CDC, Action logement, AUSB,...) et notamment grâce à la collaboration avec les services de la CUCM.Le travail technique a permis aux partenaires locaux de décliner les thématiques du programme national à l’échelle du Creusot. Pour rappel, le programme national prévoit des :- thématiques de fond: habitat, commerce, mobilités, espace public, accès aux services- thématiques transversales: transitions écologique, énergétique et numérique, innovation, concertation.i) L’Avenant se structure en plusieurs parties. a) Le diagnostic : l’article 1 concernant le diagnostic reprend et synthétise les contenus du PLUi-H valant SCoT et plusieurs études et rapports qui ont été rédigés ces dernières années. Il se termine par l’identification des enjeux qui fondent la stratégie. ?. b) La stratégie : l’article 2 présente d’abord les trois axes de la stratégie creusotine. Les deux premiers axes intègrent les cinq thématiques ACV citées ; le troisième explicite l’enjeu de « vie en centre-ville » et l’idée de « ville ludique ». ?La stratégie cible trois publics : les étudiants, les jeunes actifs et leurs familles, les seniors. Ensuite, l’article décline les axes stratégiques en objectifs généraux et spécifiques en lesorganisant par thématiques comme demandé par le programme national.c) Le secteur d’intervention : le programme national demande d’identifier un périmètre (appelé « secteur d’intervention », art. 3) correspondant au centre-ville (cf. carte Annexe 6 de l’Avenant). En plus du périmètre, l’Avenant propose d’identifier des polarités stratégiques correspondants à des quartiers à enjeu.d) La programmation : les articles 4 et 5 présentent l’avancement de la programmation portée par la Convention de septembre 2018 et la logique qui a sous-tendu l’intégration de nouvelles opérations. L’article 6 esquisse le dispositif d’évaluation de la stratégie.NB Les opérations sont listées en Annexe 8 : les nouvelles opérations correspondent aux numéros supérieurs à 28.ii) Synthèse de l’Avenant 1) L’enjeu ACV au Creusot« L’enjeu d’Action cœur de ville est de construire un projet politique qui pense le centre-ville comme un lieu de vie pour lequel il faut coordonner plusieurs politiques publiques : continuer l’effort de rénovation de l’habitat ; créer de nouveaux atouts pour un espace public accueillant et favorable au commerce ; penser les nouvelles mobilités qui intègrent voiture et modes actifs ; renforcer les équipements et les services pour favoriser l’habiter en ville ; tisser davantage de liens entre le centre-ville et ses polarités pour conforter services, commerces et habitat... Ces enjeux posent indirectement la question du renouveau de la communauté de vie locale et pas seulement de l’urbanisme. Un renouveau qui doit miser sur la synergie entre attractivité économique et attractivité de vie ».2) Stratégie ACV : la logique de fondLa stratégie d’Action cœur de ville se positionne à la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle. Cette approche traduit deux aspects de l’« attractivité » du territoire : l’attractivité économique qui a conduit, entre autre, à candidater à « Territoire d’industrie » ; et l’attractivité de vie qui a conduit à candidater à « Action cœur de ville ».Les travaux en cours autour de l’ancien lycée Jean Jaurès en sont un exemple : constitué de deux bâtiments, un bâtiment du lycée va devenir un Technopole (projet « Territoire d’industrie ») ; le deuxième va être démoli pour lancer un projet d’écoquartier (projet « Réinventons nos cœurs de ville »). De ce fait, la question de la frontière entre vie professionnelle et vie personnelle permet de réfléchir en termes d’attractivité du territoire vers l’externe, mais également en termes de renforcement de l’offre urbaine vers les populations "déjà là".3) Les axes de stratégie ACVAxe 1) Le premier axe stratégique vise à conforter la politique d’accueil du territoire – qui prévoit l’accompagnement du conjoint, l’aide à la recherche d’un logement, l’aide à la découverte et à l’insertion dans le tissu social du territoire – avec des opérations qui favorisent la « vie en centre-ville ». Le mot « accueil » fait ainsi référence aux nouveaux arrivants sur le territoire, comme à la capacité de la ville de favoriser l’installation des forces vives du territoire au centre. Cet axe stratégique vise deux thématiques du programme Action cœur de ville : l’habitat et le commerce.Axe 2) Pour attirer davantage de personnes au centre, la stratégie Action cœur de ville positionne comme deuxième axe stratégique la qualité de vie en centre-ville. Les infrastructures créées ces dernières trente années ont permis de bâtir un centre urbain qui doit être davantage animé grâce aux actions identifiées par trois thématiques Action cœur de ville : les mobilités, l’espace public et l’accès aux services.Axe 3) Les deux axes stratégiques précédents nécessitent la mobilisation de l’ensemble des politiques et des partenaires locaux et régionaux. Cependant, l’enjeu « de vie » posé par le projet d’Action cœur de ville dépasse la seule mise en cohérence des politiques publiques du territoire. En effet, cet enjeu fait appel à une mobilisation plus large que les dispositifs techniques, et vise à la fois l’implication des institutions et des populations : investisseurs, promoteurs, habitants d’aujourd’hui et de demain, commerçants, associations,... Pour ce faire, la stratégie Action cœur de ville mobilise l’idée de « ville ludique » pour réinterroger l’espace urbain, les espaces de partage au sein de l’habitat et les lieux de commerce pour animer, attirer, vivre.? L’ensemble de ces trois axes stratégiques (politique d’accueil, qualité de vie, ville ludique) va « intensifier » le centre-ville. L’« intensité et la compacité urbaine » traduisent un travail sur l’habitat durable pour les populations présentes et les nouveaux arrivants, la vitalité commerciale, la qualité et la diversité du cadre de vie, la convivialité de l’espace public, la facilité pour les mobilités douces,...4) Les nouvelles Fiches actionsLes nouvelles opérations peuvent être regroupées en trois types :- Les actions visant à renforcer la connaissance des dynamiques socioéconomiques de la commune et de son territoire : Plan déplacements, Plan paysage et Schéma de services ; ?- Les actions opérationnelles visant à impulser la dynamique Action cœur de ville au sein des institutions comme auprès des populations locales : interStis, Fresques Murales, Parcours sportifs en ville,... ; ?- Les actions visant l’animation du territoire dans toutes ses composantes : balades urbaines, ateliers d'urbanisme,...Liste des nouvelles actions présentées dans l’Annexe 8 du projet d’Avenant :Fiche 29. Fiche 30. Fiche 31. Fiche 32. Fiche 33. Fiche 34. Fiche 35. Fiche 36. Fiche 37. Fiche 38. Fiche 39. Fiche 40.Plateforme interStis?Fresques murales rue Foch?Balades urbaines?Ateliers d’urbanisme?Plan déplacements?Plan paysage?Réseau pour l’accueil de nouveaux arrivants?Parcours sportif en ville?Plateforme numérique pour les actifs et nouveaux arrivants Schéma de services?Place Schneider « écran numérique »?Appel à projet « maisons d’archi »