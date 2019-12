LE CREUSOT : Un beau Noël de la Solidarité

Il a eu lieu ce mercredi après-midi à l’Alto.



En ouverture, le maire David Marti n’a pas manqué de souhaiter un beau spectacle et un joyeux Noël à tous les enfants et à leur famille.Le spectacle était proposé par le Centre Communal d’Action Sociale du Creusot, la Croix-Rouge, l’Association Familiale Creusotine et Solidarité Saint-Joseph. L’association Espoir avait par ailleurs fait un don de 500 € au CCAS.Avec un très beau spectacle interactif plein de magie et de poésie « La légende du Cristal Magique » pour commencer ! Tous les enfants ont été appelés à participer et à aider le magicien musicien à sauver le Cristal Magique, dont on s’aperçoit très vite qu’il est beau, pur et fragile … comme notre planète.La venue tant attendue du Père Noël a précédé la remise de cadeaux et le goûter offert aux 99 enfants invités à l’Arbre de Noël et auxquels s’étaient joints les enfants du Centre de Loisirs.