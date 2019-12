Il a eu lieu ce mercredi après-midi dans la salle d’animation. Les résidents, les familles et le personnel ont ainsi pu partager un après-midi gourmand et musical qui a enchanté les convives. Le duo Crystine et Luigi a proposé de faire découvrir ou redécouvrir les chansons d’hier et d’aujourd’hui.Cette rencontre festive a été l’occasion pour la nouvelle directrice, Marina Garo, de se présenter aux résidents ainsi qu’à leur famille. Avant de clore ce goûter de Noël par la remise de cadeaux !