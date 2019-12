LE CREUSOT : Très beau succès du Concert de Noël et de l’Avent proposé par l’Association pour la Promotion de la Musique d’Orgue

C’était samedi soir autour de l’orgue de l’église Saint-Charles.

J.S.



C’était aussi l’occasion pour cinq organistes de s’y retrouver et de célébrer ensemble Noël en musique, le répertoire de l’orgue étant riche de pièces de Noël. Mais aussi le temps de l’Avent, l’attente de Noël…Monique Maugras, Corinne Buytaert, Thierry Potrat, André Czornyj et Pascal Sabot, professeur d’orgue et de clavecin des conservatoires du Creusot et de Montceau, auxquels s’était joint Auguste Vincent à la trompette, ont offert à un large public un fort moment d’échange amical et musical.C’est une tradition désormais bien établie d’offrir en cette période de Noël un florilège de musiques de circonstance : Bach, Louis Antoine Dornel, Haendel, Telemann, Marin Marais, Dandrieu, Balbastre, César Franck… Ainsi que les Noël traditionnels si présents dans nos mémoires.Plus de 100 auditeurs ont donc répondu à l’invitation de l’APMO ce samedi soir. Par leur présence, c’est un bien beau cadeau qu’ils ont offert aux musiciens. Celles et ceux qui le souhaitaient étaient également très heureux de pouvoir monter à la tribune de l’orgue à la fin du concert.