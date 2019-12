LE CREUSOT : Repas de Noël du centre social et du FJT

Il avait lieu vendredi soir à la salle Guynemer. (actualisé)



Une fois n’est pas coutume, ce n’est pas à l’ESCALE, occupée pour un autre événement, mais à la salle Guynemer que s’est déroulé le repas de Noël du Centre Social. Il a concerné et rassemblé les adhérents, mais aussi les bonnes volontés, avec le conseil citoyen, le foyer des jeunes travailleurs, l’épicerie solidaire.Il s'agissait aussi du repas de fin d'année du Foyer jeunes travailleurs qui avait en charge la décoration de la salle et le nettoyage de cele-ci en collaboration avec le Conseil Citoyen.Au total, 88 convives qui ont profité d’un repas simple mais savoureux, avec des lasagnes préparés par les Petites Halles, les fromages donnés par l’Epicerie Solidaire et les bûches de Noël préparées par Ludovic Gautheron.L’animation de la soirée était assurée par DJFlow. Tous les convives ont évidemment remercié toute l’équipe qui s’est mobilisée bénévolement pour le service.