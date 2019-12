LE CREUSOT : Repas de Noël à la résidence du Long-Tom

Il a eu lieu ce vendredi à midi à la résidence en présence de 80 convives.

À la grande satisfaction de Céline Defosse, responsable de l’établissement et de l’équipe d’animation, plusieurs familles s’étaient jointes aux résidents. En cette période de fêtes, les personnes âgées ont besoin d’être entourées et de se sentir un peu moins seules.Au menu de ce repas de Noël festif concocté par le chef Romain, salade et terrine de canard, sauté de chevreuil accompagné de galettes de pomme de terre et fagot de haricots verts, fromage et bûche de Noël. Les Blaireaux 71, avec leurs costumes multicolores et leur joyeux répertoire ont ensuite pris le relais pour faire chanter et danser les personnes présentes.