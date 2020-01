LE CREUSOT : Record de Saône-et-Loire du 1000 mètres pour Katia Delarche !

La jeune pensionnaire de l'Entente Athlétique du Creusot a pulvérisé le record de Saône-et-Loire du 1000 mètres.



Ce samedi, Katia Delarche (EALC) débutait sa saison en salle, au meeting des volcans à Clermont-Ferrand sur 1000 mètres.Cette première sortie de l'année, lui permet de savoir plus précisément où elle se situe dans sa préparation hivernale, qui a pour objectif les championnats de France élites en salle sur 800 m.Dans cette course remportée en 2'49"20 par l'internationale espoir sur 3000m steeple Alexa Lemitre, Katia qui a mené les 500 premiers mètres, a eu plus de mal à finir que sa concurrente et boucle ce 1000 m en 2'53"13.Ce chrono lui permet de prendre le record de Saône-et-Loire qui était détenu pas la Mâconnaise Bouchcra Bentata depuis 1992 en 3'04"06. La préparation de Katia va continuer non sans difficulté, les athlètes Creusotins étant toujours privés de piste d’entraînement depuis le mois de juillet, alors que celle-ci devait être livrée le 15 novembre dernier.Difficile dans ces conditions, de se préparer pour les futures échéance nationales.A noter aussi les performances de Kilian Moreau, qui lui aussi souffre des conditions actuelles d’entraînement. Kilian a réalisé 7"41 sur 60m et 23"30 sur 200m.