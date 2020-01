LE CREUSOT : Que de monde ce 1er dimanche de 2020 au Parc de la Verrerie

Placé sous le signe du soleil, le premier dimanche de l'année, a vu le Parc de la Verrerie enregistrer une grosse affluence...



Les fidèles du Parc se sont confiés à creusot-infos.



Un soleil resplendissant et une température bien agréable, il n’en fallait pas plus pour que les allées du parc de la Verrerie regorgent de promeneurs. Rien de tel qu’un bon bol d’air en famille avant de retourner au travail ou à l’école !Je suis une habituée du parc. Cela fait 30 ans que je suis au Creusot et j’y venais déjà avec mes enfants, puis avec mes petits-enfants. Maintenant, je suis assistante maternelle et j’en profite pour amener les enfants que je garde, surtout l’été et quand le temps le permet. J’y viens aussi seule comme aujourd’hui pour trottiner ou simplement marcher.Nous sommes venus de bonne heure avec les enfants pour profiter du beau temps après une semaine pourrie. Ils ont passé suffisamment de temps devant les écrans cette semaine, alors nous en profitons pour prendre une belle bouffée d’oxygène. Et nous finirons la journée à Safari Land avant de se coucher de bonne heure pour reprendre l’école demain.Nous habitons Le Creusot et mami en Bresse. Nous venons régulièrement et aujourd’hui, il fait particulièrement beau. Nous profitons donc du soleil et Jade s’est amusée aux jeux. Nous avons aussi fait le tour des animaux.Nous venons presque tous les jours et nous faisons un, deux ou trois tours de parc selon le temps et notre forme. Le cadre est beau, il y a de plus en plus d’animaux et on s’oxygène. Nous avons de la chance d’avoir un tel parc en pleine ville. Pour moi qui suis de la Molette, je n’ai que la route à traverser, ajoute Colette. Quand il fait beau et quand j’ai du temps libre, j’en profite.Nous aimons marcher en forêt, mais c’est sans doute très humide. Alors, nous nous sommes rabattus sur le parc qui est très agréable. C’est bien mieux qu’un dimanche sur le canapé. Après cette semaine de grisaille, revoir le soleil fait du bien. Et après les fêtes, un bon bol d’air est bénéfique avant de reprendre le boulot.