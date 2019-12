LE CREUSOT : Plus de 800 spectateurs à L’arc sous le charme de «The elephant in the room»

C'était vendredi soir.



J.S.

L’ambiance raffinée d’un salon du début des années 30, une comédie acrobatique et visuelle en noir et blanc, un clin d’œil aux grands classiques hollywoodiens et aux peintures du Caravage, une mise en scène et une bande son superbe, les prouesses de quatre talentueux artistes et une atmosphère poétique qui capte notre attention, tout était dans ce spectacle qui sort des sentiers battus du cirque.Avec pour finir de très beaux portés et un parfait numéro de mât chinois à quatre sur un des plus célèbres morceaux d’Ennio Morricone« Le bon, la brute et le truand ». Et une longue standing ovation!