LE CREUSOT : Plus de 300 personnes à l’Assemblée Générale de l’association des Anciens de Thermodyn

C’est un beau motif de satisfaction de voir une telle affluence, déclareront tour à tour Robert Daillet, président de l’ATLC et Carole Hazé, présidente nationale de Solimut Mutuelle de France. Mais les inquiétudes quant aux réformes annoncées par la Ministre de la Santé sont bel et bien réelles, en particulier pour la crise des urgences et de l’hôpital public et le reste à charge 0.Un peu d’histoire ! En 2013, 53 salariés de Thermodyn partaient en préretraite. L’association ATLC voyait le jour dans la foulée au mois de juin. L’ouverture du contrat s’étendait alors à l’ensemble des salariés du site industriel de Creusot Loire. De 63 ayants droits en 2014, l’effectif n’a fait que croître pour atteindre largement plus de 1000 en 2018. La moyenne d’âge a également suivi la même évolution, passant de 63 ans en 2014 à 72 en 2018.Carole Hazé va alors développer ce qu’est la mutualité. C’est le mouvement social le plus ancien de l’Histoire de France. Elle joue un rôle essentiel dans le système de protection sociale. Elle permet de compléter les remboursements de la Sécurité Sociale. La solidarité nationale doit rester le socle et la solidarité mutualiste permet de l’épauler. Une mutuelle est une société de personnes et non de capitaux qui fonctionne selon les règles démocratiques d’égalité entre tous les adhérents, « un adhérent, une voix ».Dans une mutuelle, organisme à but non lucratif, ce sont les adhérents qui ont le pouvoir, pas les actionnaires. Elle défend les droits des assurés sociaux, agit pour la prévention et pour l’accès aux soins pour tous. Elle finance et participe au développement des centres mutualistes : centres de santé, centres dentaires, centres optiques et audio.Nous n’aurions plus à payer pour nous soigner, venait d’annoncer tout récemment Agnès Buzyn, ministre de la Santé. C’est faux ! Cette mesure ne concerne pas l’accès à la médecine de ville et aux soins hospitaliers. C’est une mesure limitée en ce qui concerne les remboursements optiques, dentaires et audio. Ils ne sont garantis que pour un panier de soins limité. Et 4 millions de personnes, souvent les plus fragiles, sans complémentaire santé ne pourront en bénéficier. Le reste à charge 0, c’est donc un faux 100% santé ! Ce sont les mutualistes qui seront directement impactés et seront les principaux financeurs de cette réforme. Améliorer les soins, c’est possible en supprimant les taxes qui ont augmenté de façon vertigineuse.En premier lieu, la crise des urgences et de l’hôpital public, un système de santé à bout de souffle et la crise de l’accès aux soins. On peut également y ajouter le besoin d’une politique d’envergure en matière de prévention et le reste à charge réel, notamment à l’hôpital.Voilà pourquoi nous soutenons les grèves actuelles menées contre la réforme des retraites et pour la préservation d’un hôpital public de qualité, déclare en conclusion Carole Hazé. Nous n’avons pas la même vision de société que nos gouvernants.Le maire David Marti salue bien évidemment l’initiative de Thermodyn. Quitter la vie active en ayant la meilleure couverture possible en avançant dans l’âge est une belle preuve de solidarité. Il y a un besoin de bien se soigner et il faut à tout prix préserver le mouvement mutualiste.