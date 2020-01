LE CREUSOT : On a fêté le passage à 2020 à la Lande aux Loisirs

En danses et en musique comme les grands…

La majorité des 80 enfants inscrits à cette seconde semaine de Vacances de Noël était présente vendredi soir dans la grande salle d’animation du centre de loisirs. Objectif, présenter aux familles invitées un petit spectacle pour marquer l’entrée dans la nouvelle année.« Malgré un jour en moins, les enfants ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour préparer et présenter des danses pour les plus jeunes et des chants pour les plus grands », précise Giovanni Froppier, responsable du centre. Les enfants ont été applaudis comme il se doit avant d’être invités à partager le verre de l’amitié. Et avant de songer à reprendre le chemin de l’école dès lundi…