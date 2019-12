LE CREUSOT : Olivier Aubreton est le nouveau directeur de l'IUT

Après Michel Bizouard, Jean Chanussot, Jean-Luc Gisclon et Patrick Gorria, Olivier Aubreton est le 6ème directeur de l'IUT du Creusot.

Il succède à Olivier Laligant, pour un mandat de 5 ans.



La réforme des IUT au programme

5 ans de voyage

Ce jeudi en fin d’après-midi, l’IUT du Creusot a été le lieu d’un passage de témoin entre Olivier Laligant et Olivier Aubreton. Olivier Laligant vient d’achever son mandat de directeur de l’IUT du Creusot. C’est à présent Olivier Aubreton qui lui succède.Olivier Aubreton, 46 ans, est arrivé à l’IUT du Creusot en 2001. Il est originaire de l’Auvergne. Il a d’abord suivi un cursus dans le génie électrique, avant de continuer son parcours à l’école normale supérieure de Cachan. Il a ensuite intégré l’IUT du Creusot pour réaliser sa thèse dans la laboratoire LE2i.En septembre 2005, il obtient un poste de maître de conférence à l’IUT. Il a assuré les responsabilités de responsable du développement de la formation en alternance, de la vulgarisation scientifique ou encore récemment chef de département GEII. Il a publié une vingtaine d’articles dans des revues scientifiques, une trentaine de communications en conférence internationale. Il assure des enseignements tels que l’électronique de puissance ou encore l’automatique. Il intervient aussi en master international au Creusot et à Dijon.De son nouvel engagement, il indique que la politique d’établissement se fait dans la continuité. La réforme de l’IUT constitue pour lui un véritable défi. « On est créatif. On est connu comme un établissement novateur. L’ensemble des collègue va très bien réagir. » précise-t-il, avant d’indiquer que la réforme des IUT devra être mise en place en sept 2021, ce qui laisse présager un gros chantier sur un an, un an et demi.Retraçant l’histoire de l’établissement, Olivier Aubreton y voit aujourd’hui la possibilité de le faire entrer dans une 4e génération, notamment en suivant une démarche propre aux entreprises qui est celle du RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises). « On veut s’en inspirer. C’est ce que j’ai proposé à l’établissement. » a-t-il conclu.Au cours de son discours de départ, Olivier Laligant a voulu remercier « pour ce voyage que j’ai connu pendant 5 ans. C’est pour moi l’expression de la liberté. » Une liberté dont il a voulu retracer les contours dans son discours et montrer en quoi tout au long de son engagement elle a été un moteur pour lui et pour les autres, y compris les étudiants.« Je n’ai jamais donné d’ordre. Ma mission était de permettre aux gens d’être libre. Je me suis engagé sur un mandat. C’est important que ça tourne. » a-t-il indiqué.Olivier Aubreton a conclu la cérémonie en exprimant sa fierté de prendre la suite d’Olivier Laligant.Ce sont ensuite des membres du personnel enseignant et administratif qui sont venus entourer l’ancien et le nouveau directeur de l’IUT avec un pot de l’amitié.