LE CREUSOT : Noël en Fête à l’E.H.P.A.D Saint-Henri

Le spectacle «Magie de Noël» a été présenté ce vendredi après-midi dans une salle d’animation quelque peu trop exigüe.

Les Mistinguettes et l’équipe d’animation ont à nouveau tout à fait réussi leur show avec Jean-Baptiste et Samuel aux commandes pour diriger la troupe et pour vérifier les connaissances des résidents en variétés françaises. Un spectacle cabaret pour commencer suivi de chants de Noël dans la seconde, tout cela parfaitement huilé. La fête s’est poursuivie par le traditionnel goûter. Les équipes de cuisine et de soignants se sont bien évidemment jointes aux animateurs pour que cette fête soit complète.Quant aux Mistinguettes, elles sont en représentation ce samedi aux Reflets d’Argent avant de clore leur tournée 2019 aux Reflets d’Argent dimanche à la résidence de la Demi-Lune.