LE CREUSOT : Noël en Fête à l’E.H.P.A.D de la Demi-Lune

Clap de fin pour les Mistinguettes et l’équipe d’animation qui achevaient leur tournée spectacle ce dimanche après-midi à la résidence de la Demi-Lune.

Joëlle et Christian Pawelczyk





Nous venons chaque fois que nous pouvons aux animations proposées. Nous connaissions Marie-Té de Rago de l’académie de chant et plusieurs Amis de Anciens. Nous sommes déjà venus au loto ou écouter les chants du groupe Polonia que maman apprécie beaucoup. Aujourd’hui, le spectacle était sensationnel avec de beaux décors et costumes. Et les animateurs sont très sympathiques.



Mireille Thomas





Je suis avec maman et nous avons trouvé le spectacle formidable. Le renne (Jean-Baptiste) était parfait dans son rôle et il m’a beaucoup amusé. Nous avons aussi participé au repas du PASA. Je viens lorsque je ne travaille pas et quand il y a des animations les week-ends. Il y a une très bonne équipe d’animation.



Michèle et Marc Jondeau





C’est la première fois que nous assistons avec maman à un spectacle à la résidence. Aujourd’hui, c’était super avec de beaux costumes. Et les animateurs ont été excellents. Nous connaissons aussi quelques Amis des Anciens. Avec le goûter offert, nous avons passé un bon moment, ça change !



J.S.

Le spectacle « Magie de Noël » a été présenté ce dimanche après-midi dans une salle d’animation copieusement garnie. De nombreuses familles étaient également présentes. Et comme lors des quatre précédentes sorties, l’équipe d’animation drivée par Laurence Poulios et les Mistinguettes ont fait preuve d’une belle aisance sur scène en interprétant des chansons de cabaret en première partie et des chants de Noël dans la seconde. L’après-midi s’est poursuivi par une dégustation de gourmandises, Crémant, cidre ou jus de fruit.Les équipes de soignants, de cuisine, et une belle délégation des Amis des Anciens ont grandement contribué à la réussite de cette journée conviviale.