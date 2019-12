LE CREUSOT : «Mon Meilleur Banquier.com», votre agence de courtage en crédit et gestion de patrimoine sur la CUCM, Autun, Paray, Chalon et Beaune

Beaucoup plus qu’un courtier, Laurent TOUAM, directeur de l’agence « MON MEILLEUR BANQUIER.COM », doté d’une expérience de 15 ans dans le secteur bancaire en tant que directeur d’agence et responsable du marché des entreprises, est là pour vous assurer l’obtention du meilleur conseil et des meilleures conditions financières en matière de crédit immobilier et professionnel. Il sera également à même de vous conseiller pour la gestion de votre patrimoine (particulier et professionnel)















Avec Laurent TOUAM et sa parfaite connaissance du monde bancaire, son expertise en crédit immobilier et professionnel (création, reprise, développement ou locaux), sa relation de confiance auprès des clients, son réseau d’experts dans différents domaines (expert-comptable, avocat, assureur, notaire etc..) vous aurez l’assurance d’un service professionnel et d’une expertise aussi bien technique, fiscale que juridique













Mon Meilleur Banquier.com

Laurent Touam

Responsable d’agence

216, Rue Maréchal Foch

721200 LE CREUSOT

Tél : 03.85.68.02.28

Portable : 06.66.28.35.47







«MON MEILLEUR BANQUIER.COM»

Un acteur incontournable de courtage en crédit et gestion de patrimoine sur les territoires du Creusot, Montceau, Autun, Paray, Chalon et même Beaune













Horaires Ouverture

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 18h

Mercredi et Samedi sur RDV







«MON MEILLEUR BANQUIER.COM» :

Un professionnel qui cherche les meilleures conditions sans engagement pour un gain d’argent !













«MON MEILLEUR BANQUIER.COM » c’est :





L’expérience

Depuis plus de 15 ans à vos côtés









La simplicité

Facile et rapide : 1 seul dossier à monter ensemble pour accéder à toutes les offres proposées par nos partenaires bancaires









La négociation

Nous abordons tous les éléments du coût du crédit : le taux, l’assurance, la garantie, les frais…









Le financement

Tous types de projets immobiliers (résidence principale, secondaire, investissement locatif, renégociation de prêts, construction, neuf , VEFA, ancien, travaux…, financement des professionnels, rachat de crédits)







La LOI MURCEF précise qu’« aucun versement, de quelque nature que ce soit, ne peut être exigé d’un particulier, avant l’obtention d’un ou de plusieurs prêts d’argent »





(Publi-information MLJ.COM 06.62.80.46.68)