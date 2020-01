LE CREUSOT : Moins de secours à personnes, mais plus d’accidents pour les sapeurs pompiers en 2019

Alors qu’elle était en constante augmentation, l’activité des sapeurs pompiers a baissé en 2019 pour ce qui concerne les secours à personnes.

L’année a été marquée par une augmentation du nombre d’accidents, mais aussi par le spectaculaire et violent incendie à la cité du Parc.

Alain BOLLERY

«Nous sommes sur une baisse moyenne de -20% pour les secours à personnes», soulignent le Capitaine Alexandre Monin, chef du centre de secours du Creusot, et son adjoint le Lieutenant Nicolas Lordel, à l’heure de dresser le bilan de l’année 2019.Une baisse significative et, sommes nous tentés d’ajouter, heureusement. Car depuis quelques années, les secours à personnes, mobilisaient de plus de plus les sapeurs pompiers.Les autorités ont revu ce qui pouvaient l’être et désormais les agents de régulation font beaucoup plus appel aux ambulanciers privés, pour ce qui ne relève pas de l’urgence. Même si cela à moduler les week-end où les pompiers sont plus sollicités...Avec un peu moins de 2900 interventions pour l’année 2019, le centre de secours du Creusot aura cependant connu un exercice annuel à l’activité soutenue. Les secours à personnes ont quand même représenté un peu plus de plus de 1830 interventions.Le nombre d’accidents de la route – plus de 200 – est lui à la hausse, avec malheureusement des accident mortels, comme notamment ceux de deux motards, dont l’un juste devant le centre de secours, boulevard des abattoirs, ou encore celui spectaculaire d’un chauffeur routier sur la RCEA, mais aussi d’un automobiliste aux Bizots, entre Montcenis et Blanzy.L’actualité a donc été tragique sur le front des accidents, dans la droite ligne d’une mauvaise année pour le département de Saône-et-Loire.Au cours de l’année 2019 les sapeurs pompiers du Creusot ont eu à faire face à une grosse centaine d’incendies, dont le très impressionnant feu d’appartement de la cité du Parc, au début de l’été. Avec une intervention déterminante qui a évité une propagation aux autres appartements. Mais aussi des feux de récoltes, dont l’un très important sur les hauteurs d’Ecuisses.L’année a aussi été marquée par le bilan tragique des affrontements entre trafiquants de drogue. Avec deux blessés dont une adolescente. Avec aussi un mort à Torcy.Les opérations diverses ont elle été en baisse, notamment avec la quasi-disparition de la destruction des nids de guêpes et autres frelons, désormais majoritairement assurés par des entreprises privés… Cela dans une année qui, en prime, n’a pas été celle des guêpes !Bref les 34 sapeurs pompiers professionnels du Creusot et les 30 volontaires n’ont pas chômé au cours de l’année 2019. Ils ont bénéficié de nouveaux matériels, avec un véhicule FPTSR (fourgon pompe tonne secours routier), deux ambulances et un véhicule de liaison médecin. Des nouveaux matériels fruits des investissements décidés par le conseil départemental de Saône-et-Loire.Notons que la traditionnelle cérémonie de remise des médailles et des grades aura lieu le 17 janvier.