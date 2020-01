LE CREUSOT : Les randonnées de janvier avec l'A.C.A.P.S Pleine Nature

C'est reparti pour les chevronnés randonneurs de l'Association Creusotine d'Activités Physiques et Sportives (ACAPS). Quatre sorties sont programmées dans la région à leur intention en janvier 2020.Voici ce programmeMardi 7 : petite et moyenne marches à ESSERTENNE. Rendez-vous parking de l’église.Moyenne : 10,4 km. Petite : 6,9 kmMardi 14 : petite et moyenne marches à MONTCENIS. Rendez-vous parking du stade.Moyenne : 10,5 km. Petite : 6,8 kmMardi 21 : petite et moyenne marches à SAINT PIERRE-DE-VARENNES. Rendez-vous parking de la salle des fêtes.Moyenne : 10 km. Petite : 7 kmMardi 28 : petite et moyenne marches à MONTCEAU-LES-MINES. Rendez-vous parking de la piscine.Moyenne : 11,9 km. Petite : 7 km.