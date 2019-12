LE CREUSOT : Les policiers en opération de prévention avant le réveillon

Ils ont distribué des éthylotests aux automobilistes.



Ce mardi en milieu d'après-midi ce sont cinq policiers du Creusot, placés sous les ordres de la capitaine Garrabé, qui étaient mobilisés pour une distribution d'éthylotests au rond-point situé vers la zone de Grand Frais.Le but de l'opération, effectuée chaque année et départementale, est simple : il s'agit d'une action de prévention destinée à inciter les personnes qui auront arrosé le passage à la nouvelle année à vérifier leur alcoolémie avant de prendre (ou de laisser, le cas échant) le volant. Pour cela, les policiers ont distribué des éthylotests différenciés selon l'âge des conducteurs amenés à utiliser leur véhicule cette nuit : 0,2 g/L pour les jeunes conducteurs et 0,5 g/L pour les autres. Car il appartient à chacun d'avoir un comportement responsable pour éviter que ce moment de fête ne se transforme en drame.Et si aujourd'hui, les policiers ont fait de la prévention pour les conducteurs qui auraient trop levé le coude, c'est bientôt le pied qu'ils inciteront à lever. En effet, compte tenu de nombreuses vitesses excessives constatées à divers endroits, des contrôles avec la voiture radar sont prévus dans la deuxième quinzaine de janvier sur le secteur.