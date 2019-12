LE CREUSOT : Les mamans des bébés de Noël ont été choyées à la Maternité de l’Hôtel-Dieu

Elles ont eu droit à de forts jolis cadeaux.

Ce n’est pas une légende car majoritairement elles le disent à famille, à leurs amis et à creusot-infos. Les femmes qui décident d’accoucher à la Maternité de l’Hôtel-Dieu au Creusot louent la qualité de l’accueil, de la prise en charge et la gentillesse de toute l’équipe.Celles qui étaient présentes dans le service ce mercredi 25 décembre ajouteront qu’elles ont eu une bonne surprise. Comme c’est le cas depuis plusieurs années, sous l’impulsion de Coline Mazoyer, toute l’équipe s’est mobilisée pour pouvoir offrir des cadeaux aux mamans contraintes de passer Noël dans le service.Et ce sont de très beaux cadeaux de valeur qui avaient rassemblés, grâce à la générosité de plusieurs partenaires : Orchestra Chalon sur Saône, Oia au Creusot, Nocibé au Creusot, Les petits Lutins au Creusot, Ludovic Gautheron Pâtissier Chocolatier au Creusot, la Pharmacie Foch au Creusot, Au Jardin d’Hugo au Creusot, Elle’créa, mais aussi les Nin-Nins «made in Creusot» en partenariat avec creusot-infos.«On remercie vraiment tout le monde» ont dit, en substance, plusieurs mamans, très touchées d’aussi belles attentions de la part de l'équipe qui travaillait mercredi et qui a effectué une sympathique tournée de distribution des cadeaux.