Noël est maintenant passé, mais la féérie lumineuse de Carlos de Sousa se poursuit jusqu'au 5 janvier. L'entrée est bien sûr libre et gratuite.



Le succès ne se dément pas et, bien que Noël 2019 soit maintenant derrière nous, les visiteurs sont toujours nombreux et enthousiastes en découvrant les décorations lumineuses du numéro 6 de la rue d'Annam.Des visiteurs qui viennent d'un peu partout puisque Carlos de Sousa arencontré des Parisiens, des Lyonnais, des Auxerrois, des Nîmois et bien d'autres encore. Il faut dire que le spectacle vaut le détour. Et il est possible d'en profiter jusqu'au 5 janvier, de 17 h 30 à 20 h 30 environ.