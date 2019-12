LE CREUSOT : Les derniers gagnants au tirage au sort de l’UCIA avant Noël sont connus

Il reste encore un lot, le plus important, la voiture. Le tirage est prévu le 27 décembre.

Vincent Brucci

L’association procédait ce soir, en son siège aux arcades, au tirage au sort des deux derniers gagnants du « Grand Jeu de Noel de l’UCIA ». Les commerçants creusotins ont, durant toute la période du concours, ainsi mis en jeu 14 000€ de lots et, cerise sur le gâteau, une voiture. Le tout, sous contrôle de Maître Mouries qui a procédé au tirage avec les membres de l’association : les présidents, Luc Coulon, Benjamin Ledoux et les commerçants, Fabien Ponceblanc, Mireille et Mélanie Develay, Pauline Tarnowski. En jeu ce soir, deux lots d’une valeur de 250€ chacun, l’un de la boutique Z, l’autre de Claire Coiffure.Les heureux gagnants, Sylvie Da Silva et Pierre Laurent, ont vu l’arrivée des commerçants pour la remise des lots, dans ce qui s’appelle une « action commando » !Il reste la voiture, comme cadeau de Noel, on a déjà vu pire. Le tirage est programmé le 27 décembre, toujours au siège de l’UCIA, aux arcades, encore sous contrôle de Maître Mouries. Pour gagner ? Remplir un bulletin auprès d’un des 35 magasins participants, vous avez encore le temps, c’est jusqu’à dimanche. Bonne chance.