LE CREUSOT : Les Cyclos du C.S.E ont remis 200 € au Téléthon

Cette action en faveur de la recherche médicale a eu lieu vendredi soir à la salle Saint-Henri lors de l’Assemblée Générale de la section vélo du CSE.Et comme à chaque fois, les adhérents étaient nombreux et attentifs à l’exposé du président Louis Rosati. L’année 2019 a été très positive tant dans le domaine sportif que dans l’aspect festif. Alors, on ne change rien, poursuit le président, et toutes les actions seront reconduites lors de l’année 2020. Chaque membre du bureau a pris la parole pour exposer bilans, comptes et communication.La remise du chèque à Roger Berthier, coordonnateur du Téléthon, a précédé la remise de récompenses sous forme de trophées et bouteilles.Serge Cognard, président de toutes les sections du CSE, a annoncé la création d’une nouvelle section, le futsal ou foot en salle. Il a également communiqué la date de l’Assemblée Générale de toutes les sections sportives du CSE. Elle aura lieu vendredi 24 janvier à la Maison des Associations Mouillelongue. Guy Arnoud, président de l’OMS, a bien évidemment félicité les cyclos du CSE pour leur grande participation à la vie associative de la Ville et salué la vitalité du club.La soirée s’est bien sûr prolongée autour du verre de l’amitié et des douceurs concoctées par les dames cyclos du CSE.