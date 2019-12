LE CREUSOT : «Les copines d'abord» de Nathalie Abbattista, a fait des heureux chez Al Mercatino

"Les copines d'abord" de Nathalie Abbattista, un livre répertorié "Feel good book" un roman qui fait un bien fou!C est la seconde fois que Carine qui tient la boutique Al Mercatino, au Creusot accueille au sein de son épicerie Italienne, Nathalie Abbattista auteure née au Creusot.Une belle initiative agrémentée d un jeu où 5 livres étaient à gagner et où les participants ont répondu présents! Les 5 gagnants sont venus dans l après midi rencontrer l 'auteure lors d'une séance de dédicaces. Mmes Aussem, Del Piero et Mrs Desbrosses, Sergi et Denis ont pu échanger et découvrir l auteure.Un an seulement après "C est la vie, faut pas t en faire" Nathalie publie son second roman, si le premier est édité en 300 exemplaires, le second sort d entrée en grand tirage. Avec un style rythmé, Nathalie ose s' aventurer sur des terrains sinueux avec humour et légèreté. "Les copines d abord!" c'est avant tout une histoire d amitié entre quatre copines avec des caractères différents mais finalement si complémentaires. Un roman drôle, rafraîchissant plein de tendresse. Nathalie par son écriture et son partage fidélise ses lectrices et lecteurs. Ils sont pour elle une énergie de chaque instant, une motivation, une inspiration pour avancer, continuer et du coup se lancer dans son troisième roman!